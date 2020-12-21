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Застройщик Брусника высадит на террасе жилого здания в центре Екатеринбурга 700 растений

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Компания Брусника в сотрудничестве с голландским бюро разрабатывает новый проект строительства в центре Екатеринбурга здания с зеленой террасой. Застройщик планирует высадить здесь около 700 растений для комфортного отдыха жителей, сообщает пресс-служба девелопера.

Терраса будет расположена на крыше офисной части здания. За счет многоярусной террасы и беседок жители смогут наслаждаться природой прямо в центре многоэтажной застройки мегаполиса.

Застройщик Брусника высадит на террасе жилого здания в центре Екатеринбурга 700 растений

Пространство террасы будет разделено на несколько зон. Здесь будут запланированы места для отдыха у очага, зоны для общения у бара, детская площадка с песочницей.

Застройщик Брусника высадит на террасе жилого здания в центре Екатеринбурга 700 растений

Верхний ярус озеленения сформируют красные клены, сосны, ирга и сирень. Нижний и средний ярусы заполнят горная сосна, дерен, цветущая гортензия, девичий виноград, травы и многолетники.

Фото предоставлены пресс-службой компании Брусника

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