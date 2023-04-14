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Брусника высадит 7,5 тыс. зеленых насаждений в городах своего присутствия

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Брусника высадит 7 тыс. деревьев и почти 482 тыс. кустарников на территории своих проектов в 2024 году. Зеленые насаждения появятся во всех городах присутствия компании, сообщается в Telegram-канале девелопера.

«Во дворах и общественных пространствах появятся яблони, сосны, липы, ивы, клены, рябины, черемухи, тополя, дубы, а также кизильник, можжевельник, дерен, барбарис, шиповник, смородина и сирень. Без многолетников с экстравагантными названиями сезон не обойдется: чубушники, пахизандры, астильбы, тиареллы и пузыреплодники», — говорится в сообщении.

Суммарная площадь озеленения составит более 109 тыс. кв. м. Также отмечается, что график поставок растений составлен таким образом, чтобы они приходили на объект к моменту, когда все подготовительные работы уже выполнены.
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