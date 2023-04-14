Брусника высадит 7,5 тыс. зеленых насаждений в городах своего присутствия

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В 2023 году компания Брусника привезет для своих объектов в российских городах более ...26.04.2022 Застройщик Брусника высадит на террасе жилого здания в центре Екатеринбурга 700 растений
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Компания Брусника в сотрудничестве с голландским бюро разрабатывает новый проект ...08.10.2021 В Екатеринбурге высадили более 2 тыс. новых кустарников в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. В этом году в Екатеринбурге высадили 332 дерева и 2 тыс. 136 кустарников. Об этом ...18.05.2021 Работники Распадской угольной компании приняли участие в озеленении городов присутствия в рамках экологических акций
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Работники Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) ...16.06.2014 В Екатеринбурге в 2014 году высадят 500 деревьев и более 1 тыс. кустарников
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2014. Администрация Екатеринбурга продолжает работы по озеленению города и реконструкции ...