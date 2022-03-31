Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил об отсутствии необоснованного роста цен в округе

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Цены на продукты в Уральском федеральном округе (УрФО) стабилизировались, а ажиотажный спрос на них сошел на нет. При этом в регионах отсутствует необоснованный рост цен. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
«Эти ажиотажные вещи ушли. Полки на сегодняшний день заполнены. Цены сначала несколько подросли, сейчас они упали. Мы фиксируем только в трех субъектах УрФО небольшое повышение цен на макаронные изделия. Остальное все более-менее стабилизировалось. Поэтому говорить сегодня о том, что у нас пустые полки и мы не решили вопросы с продуктами питания, — это не так. Сегодня можно констатировать: необоснованного повышения цен нет», — сообщил В. Якушев.
Помимо этого, он рассказал, что в УрФО почти отсутствуют колебания цен на лекарства из списка жизненно важных. Однако по другим препаратам рост стоимости составил от 1% до 23%. Но полпред назвал это повышение цен объективным из-за усложнившейся логистики, поскольку существенная часть лекарств завозится из-за рубежа.
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