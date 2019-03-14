Число покупок в интернет-магазинах в России за год выросло почти на 60%

УрБК, Москва, 26.04.2022. Доля электронной коммерции в общем обороте розничной торговли в России в I квартале достигла 11,2%, что превышает исторический максимум 2020 года (10,2% в I полугодии). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).



В частности, за январь-март 2022 года жители страны совершили покупок в интернет-магазинах на 1,25 трлн руб. — это на 59% больше аналогичного периода прошлого года.



При этом большая часть объема продаж (93%) приходится на внутренний рынок (рост на 64%), а 7% — на трансграничный (+11%).



«Очевидно, что такой аномальный рост внутреннего рынка электронной коммерции вызван большими переменами в сегодняшней реальности: введение санкций, невозможность банковских транзакций с рядом государств свели практически к нулю покупки на зарубежных площадках. И вместе с этим возникли панические настроения покупателей и ажиотажный спрос на ряд товарных категорий», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.