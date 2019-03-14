Число покупок в интернет-магазинах в России за год выросло почти на 60%

УрБК, Москва, 26.04.2022. Доля электронной коммерции в общем обороте розничной торговли в России в I квартале достигла 11,2%, что превышает исторический максимум 2020 года (10,2% в I полугодии). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
В частности, за январь-март 2022 года жители страны совершили покупок в интернет-магазинах на 1,25 трлн руб. — это на 59% больше аналогичного периода прошлого года.
При этом большая часть объема продаж (93%) приходится на внутренний рынок (рост на 64%), а 7% — на трансграничный (+11%).
«Очевидно, что такой аномальный рост внутреннего рынка электронной коммерции вызван большими переменами в сегодняшней реальности: введение санкций, невозможность банковских транзакций с рядом государств свели практически к нулю покупки на зарубежных площадках. И вместе с этим возникли панические настроения покупателей и ажиотажный спрос на ряд товарных категорий», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.
УрБК, Москва, 14.03.2019. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступает за отмену порога беспошлинного ввоза ...14.03.2017 Рынок интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21%
УрБК, Москва, 14.03.2017. Объем рынка интернет-торговли в России по итогам 2016 года составил 920 млрд руб., что на 21% ...07.12.2016 По итогам 2016 года объем внутренней интернет-торговли в РФ сократится на 6%
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2016. По итогам 2016 года объем внутреннего рынка e-commers в России сократится с 71% до 65%. ...31.10.2016 АКИТ: По итогам года объем рынка онлайн-торговли в странах БРИКС может вырасти на 28%
УрБК, Москва, 31.10.2016. Объем рынка электронной коммерции в странах БРИКС по итогам 2016 года составит 1,07 трлн ...18.05.2016 АКИТ: Россияне стали в два раза больше покупать в зарубежных интернет-магазинах
УрБК, Москва, 18.05.2016. В I квартале 2016 года трансграничная интернет-торговля в России выросла более чем в два раза ...