Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Свердловской области не будут работать в майские праздники

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Управление ГИБДД по Свердловской области в майские праздники не будет осуществлять прием заявлений по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений. Экзамены на получение водительских удостоверений в эти дни также проводиться не будут, сообщает пресс-служба ведомства.



Нерабочими днями для ряда сотрудников Госавтоинспекции станут 1, 2, 8 и 9 мая.



При этом все подразделения будут работать в обычном порядке 30 апреля и с 3 по 7 мая. С 10 мая прием граждан также будет проводиться в рабочем режиме. Уточнить график работы можно на официальном сайте Управления ГИБДД по Свердловской области.