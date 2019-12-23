Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Свердловской области не будут работать в майские праздники

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Управление ГИБДД по Свердловской области в майские праздники не будет осуществлять прием заявлений по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений. Экзамены на получение водительских удостоверений в эти дни также проводиться не будут, сообщает пресс-служба ведомства.
Нерабочими днями для ряда сотрудников Госавтоинспекции станут 1, 2, 8 и 9 мая.
При этом все подразделения будут работать в обычном порядке 30 апреля и с 3 по 7 мая. С 10 мая прием граждан также будет проводиться в рабочем режиме. Уточнить график работы можно на официальном сайте Управления ГИБДД по Свердловской области.
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