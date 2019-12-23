УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:24

Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Свердловской области не будут работать в майские праздники

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Управление ГИБДД по Свердловской области в майские праздники не будет осуществлять прием заявлений по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений. Экзамены на получение водительских удостоверений в эти дни также проводиться не будут, сообщает пресс-служба ведомства.

Нерабочими днями для ряда сотрудников Госавтоинспекции станут 1, 2, 8 и 9 мая.

При этом все подразделения будут работать в обычном порядке 30 апреля и с 3 по 7 мая. С 10 мая прием граждан также будет проводиться в рабочем режиме. Уточнить график работы можно на официальном сайте Управления ГИБДД по Свердловской области.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.12.2019 Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в Свердловской области будут работать три дня в новогодние праздники

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. В предстоящие новогодние и предновогодние дни сотрудники регистрационно-экзаменационных ...

23.04.2019 Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД в Свердловской области не будет работать в майские праздники

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2019. Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что межрайонный ...

02.04.2019 В ГИБДД Свердловской области возобновлена работа регистрационно-экзаменационных подразделений

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2019. Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Свердловской области возобновили ...

02.04.2019 В ГИБДД Свердловской области из-за технических неполадок не работают регистрационно-экзаменационные подразделения

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2019. В Госавтоинспекции Свердловской области со 2 апреля приостановлена деятельность ...

29.04.2014 Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в Свердловской области не будут работать 1 и 9 мая

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2014. Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД МВД России в муниципальных ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов15.04.2022Глава Богдановича Павел Мартьянов принял участие в запуске новой линии по производству материалов для очистки воды01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии15.04.2022«Россети Урал» — «Екатеринбург» обеспечили электроснабжением развивающуюся инфраструктуру на Широкой Речке
Архив новостей
Апрель 2022 (602)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18