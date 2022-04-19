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На Южном Урале средний размер выданных в марте потребкредитов составил 137,2 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 25.04.2022. Средний размер выданных в марте 2022 года потребительских кредитов в Челябинской области составил 137 тыс. 183 руб., что на 41,2% меньше показателя предыдущего месяца этого года (233 тыс. 221 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 14-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти местах по размеру выданных в марте 2022 года потребкредитов расположились Москва (689,7 тыс. руб.), Санкт-Петербург (256,6 тыс. руб.), Московская (252,1 тыс. руб.) и Свердловская (200,6 тыс. руб.) области. Замыкает топ-5 Ханты-Мансийский автономный округ (188,3 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер выданных в марте 2022 года потребительских кредитов составил 171,8 тыс. руб., что на 36,9% меньше по сравнению с февралем (272,1 тыс. руб.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после некоторого роста в январе-феврале 2022 года средний чек потребкредита в марте вновь сократился. В конце прошлого года данный показатель уже снижался, однако на этот раз он упал до уровня декабря допандемийного 2019 года. Главным фактором охлаждения рынка потребкредитования эксперт называет рост ставок в результате санкционного давления, а также продолжающуюся консервативную политику банков в части выдачи необеспеченных кредитов.

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