В Свердловской области до 20 мая продлен прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. В Свердловской области до 20 мая продлили прием заявок на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», сообщает департамент информационной политики региона.



Уточним, что в декабре 2021 года в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент РФ Владимир Путин поддержал идею провести второй форум.



«Каждый гражданин России сможет представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие своего города, региона и страны в целом», — отметил глава государства.



Отбор идей ведется через крауд-платформу ideas.roscongress.org. На ней же участники могут получить экспертную оценку, предложения от партнеров и комментарии других пользователей.



На данный момент от Свердловской области подана 161 заявка. Большинство из них представлено по направлениям «Национальная социальная инициатива» и «Развитие регионов».



«Продление сроков позволит включиться в эту работу большему числу жителей, это реальный шанс воплотить свои мысли и желания в жизнь при поддержке федеральных экспертов и региональных властей», — прокомментировал и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.



Отметим, что в текущем году для подачи идей определены семь тематических направлений. В числе предлагаемых к решению задач — помощь маломобильным людям, здоровьесбережение, развитие дополнительного образования, помощь в профориентации детей и трудоустройстве молодежи, идеи по повышению инвестиционной активности, а также нестандартные идеи для повестки развития России-2030.



Добавим, что первый форум состоялся в 2020 году. Среди поданных от Свердловской области идей успешно реализованы 20. В их числе — создание социального кластера и организация креативных пространств на базе заброшенных промышленных площадок.