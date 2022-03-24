Маша Варламова: Я всегда вижу возможности

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила дизайнер одежды Маша Варламова.



— Маша, видите ли вы в нынешней ситуации окно возможностей для себя и своего бизнеса?



— Возможность есть всегда, а побеждает всегда сильнейший и удачливый.



— Почувствовал ли ваш бизнес изменения, связанные с санкционной политикой, скачками курса валют, переменой в логистических маршрутах? Отличается ли нынешняя ситуация от пандемийного 2020 года?



— Уже чувствуются изменения, такие как подъем цен, сокращение ассортимента, но дальше, думаю, будет интереснее. В пандемию мы просто не могли работать, но все сырье было. Не было клиентов, потому что некуда было надевать вещи, но, как только дали послабление, люди просто хлынули за эмоциями к нам.



— Возникают ли трудности с поставками пряжи, фурнитуры, запасных частей для оборудования?



— Да, ассортимент сырья стал намного меньше и цены выросли, но это не в первый раз. Точно знаем, что появится что-то новое, и будем работать с этим сырьем. С оборудованием изменений пока не почувствовали, так как на рынке пока есть предложения по вязальным машинам из старых запасов.



— Изменился ли спрос на вашу продукцию? Какие тенденции в поведении покупателей вы сейчас наблюдаете?



— Спрос не изменился, от нас ждут того, что мы давно уже и предлагаем: хорошего сервиса, качественного и уникального продукта, индивидуального подхода к каждому клиенту. Наш клиент не сильно подвержен панике, мы не делаем товары первой необходимости, и к нам приходят люди за эмоциями, а они особенно нужны в тяжелые времена.



— Видите ли вы новые возможности в сложившейся ситуации, в первую очередь за счет ухода с российского рынка крупных зарубежных брендов? Можно ли занять освободившиеся ниши?



— Я всегда вижу возможности, мы уже давно выбрали свой собственный план развития и следуем ему. Уход зарубежных брендов отрицательно сказывается на всем, российский рынок не в состоянии заполнить все ниши, так как это очень большой бизнес. В России не поддерживали долгие годы производство и тем более малый бизнес именно в нашей отрасли. Мы даже не получили льгот во время пандемии, нас не было в льготных списках.



— Что сегодня нужно бизнесу для развития, для выхода на новые рынки? Какая помощь необходима со стороны финансовой системы, законодателей, государства?



— Всегда ездила на зарубежные выставки и удивлялась, какая помощь со стороны государств или же органов местного управления оказывалась дизайнерам, даже в таких странах, как Украина и Грузия. Вплоть до помощи в оплате выставок или же участия в фэшн-мероприятиях в Париже, Милане. Была в Париже, там целый дворец был отведен для участия молодых дизайнеров в Неделе моды. Было бы хорошо, если бы подобную поддержку получали и наши дизайнеры, например, в виде софинансирования участия в выставках как местного, так и международного уровня хотя бы с дружественными странами, такими как Казахстан и Белоруссия.



С финансовой точки зрения нас, конечно же, интересует льготное кредитование. При текущей ставке занимать мы просто не можем. Кроме того, было бы неплохо, если бы предприятия, которые стабильно проработали более 20 лет на площадях, арендуемых у государства, могли получить эти площади на льготных условиях. С удовольствием пустили бы деньги, затрачиваемые на аренду, в ремонт входной группы и покупку оборудования.



Также восстановление нашего камвольного комбината очень бы помогло трикотажному бизнесу во всей Свердловской области. Сейчас огромное здание простаивает, множество станков находятся в запустении. В рамках импортозамещения его вполне можно было бы запустить, пряжа там всегда была отличная.



Фото предоставлено Машей Варламовой