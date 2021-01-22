В Свердловской области составлен реестр из 26 приоритетных научных проектов для разработок в области импортозамещения

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. В Свердловской области составлен реестр, в который вошли 26 приоритетных научных проектов для разработок и внедрения в области импортозамещения. О том, какие области науки позволят региону развиваться в новой экономической ситуации, рассказал на пресс-конференции, прошедшей сегодня в Екатеринбурге, директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра Игорь Манжуров.
В работе Уральского научного образовательного центра (НОЦ) на сегодняшний день находится 10 проектов мирового масштаба и множество технологических разработок, важных для регионов. Благодаря работе НОЦ происходит реализация научных проектов, которые на выходе преобразуются в продукты для конечного потребителя.
Игорь Манжуров подчеркнул, что с наступлением новой экономической ситуации все проекты, находящиеся в работе НОЦ, не остановились, а получили дополнительный стимул для развития.
«Когда мы зашли в сегодняшнюю ситуацию и встал вопрос импортозамещения, обнаружилось, что основные наши проекты получили дополнительный стимул для развития», — сказал И. Манжуров.
Такими направлениями, по словам директора Уральского НОЦ, стала цифровая энергетика, связанная с разработкой новых методов в энергетике; атомная энергетика, на которую в этом году выделено более 1 млрд руб.; цифровой инжиниринг в машиностроении. Также новое значение приобрели проекты в области металлургии и медицины.
При этом у НОЦ имеются все необходимые ресурсы и базы данных для интенсивной работы.
«У нас есть все ресурсы и базы данных для работы. Многие разработки позволят заместить продукцию, которую мы раньше получали только из-за рубежа. При этом многие решения наших исследователей организованы совершенно иначе, более эффективно, и, соответственно, с меньшими затратами ресурсов и меньшей стоимостью», — подчеркнул Игорь Манжуров.
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