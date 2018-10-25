Власти Свердловской области отменили транспортный налог для многодетных семей региона

В Свердловской области власти региона отменили транспортный налог для многодетных семей. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
В частности, от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил в регионе освобождаются оба родителя, воспитывающие трех и более детей до 18 лет. Соответствующая инициатива губернатора Евгения Куйвашева закреплена в госпрограмме «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года».
Отмечается, что на конец 2021 года на территории Свердловской области проживало 64,7 тыс. многодетных семей.
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