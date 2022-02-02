В Свердловской области число коллективных средств размещения за четыре года выросло на 15,5%

Производство скота и птицы на убой на Среднем Урале за четыре года снизилось на 7%

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. В Свердловской области производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в ...