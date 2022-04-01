Спрос жителей Екатеринбурга на садовые услуги вырос на 65%

УрбК, Екатеринбург, 21.04.2022. За последние две недели жители Екатеринбурга стали на 65% чаще заказывать услуги для благоустройства дачных участков. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги».



При этом для многих дачников подготовка к сезону началась еще в начале весны.



«Так, в марте 2022 по сравнению с февралем востребованность специалистов по дачному и садовому благоустройству выросла сразу на 48%. Количество объявлений от специалистов увеличилось на 37% за этот месяц», — говорится в сообщении.



Среди самых популярных услуг в этой категории оказались вспашка земли (рост спроса на 120%), спил деревьев (плюс 75%) и возведение теплиц (плюс 68%).



«В этом году мы отметили активный рост спроса на услуги помощников по благоустройству сада и дачных участков, а в преддверии дачного сезона интерес со стороны россиян значительно активнее, чем в прошлом году. При этом люди все чаще предпочитают делегировать специалистам такие задачи, поскольку не со всеми работами легко справиться самостоятельно без квалифицированной бригады», — отмечает руководитель категории услуг «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.