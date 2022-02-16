Видеоролик «ММК. Сила нашей стали в интересах всего мира» стал победителем всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное медиа»

УрБК, Магнитогорск, 21.04.2022. Видеоролик «ММК. Сила нашей стали в интересах всего мира», впервые представленный на Дне инвестора в конце 2021 года, завоевал победу на конкурсе «Лучшее корпоративное медиа» в номинации «B2C — клиентские медиа: корпоративный фильм».
По мнению жюри конкурса, в ролике отражены устойчивые позиции Магнитогорского металлургического комбината как лидера отрасли и одного из крупнейших производителей стали в России, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
В видеоролике рассказывается о стратегии ММК, направленной на успешную реализацию различных идей и внедрение инноваций для создания продукции, которая окружает человека в повседневной жизни и делает мир комфортнее и безопаснее. Главной ценностью комбината являются его сотрудники, отличающиеся высоким уровнем профессионализма и постоянным стремлением к совершенству.
В этом году в конкурсе, который отмечает лучшие компании с точки зрения взаимодействия с внутренними и внешними аудиториями и содействует повышению профессионализма создателей корпоративных медиа, приняли участие 22 компании, которые представили более 40 проектов.
Церемония награждения прошла в рамках XIX Ежегодной Международной конференции «Роль коммуникаций и корпоративных СМИ в стратегическом управлении компанией». Ее организатором по традиции стала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), единственная российская профессиональная ассоциация топ-менеджеров по корпоративным коммуникациям.
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