Российским банкам поручено ускоренно переходить на отечественные модули для защиты операций и данных клиентов

На совещании Банка России с банками и отечественными производителями было принято решение об ускоренном переходе с иностранных HSM-модулей на российские, сообщает «Коммерсантъ».
Данные приборы нужны, чтобы защищать информационные системы, применяющие криптографию, от раскрытия данных. В том числе они защищают транзакции и личные данные клиентов.
Решение о переходе на отечественное оборудование принято в связи с тем, что отсутствие обновлений от иностранных поставщиков может привести к сбоям в работе HSM-модулей. В том числе могут перестать работать банковские карты.
Эксперты предполагают, что в России потребуется заменить несколько тысяч модулей. Стоимость неплатежных модулей может начинаться с 3 млн руб. за штуку, а платежные стоят в разы дороже.
По оценке собеседников «Коммерсанта», оснащение банков российскими HSM-модулями может занять около девяти месяцев. Полный переход же может продлиться до нескольких лет, поскольку оборудование нужно не только произвести, но и адаптировать.
Помимо этого, участники рынка считают, что Банк России должен разработать аналог зарубежного международного стандарта PCI DSS (комплексный стандарт безопасности платежных систем). Они объясняют это тем, что сейчас этот сертификат из-за геополитической ситуации практически невозможно получить. Но банки не хотят использовать оборудование российских поставщиков без него.
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