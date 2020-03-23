УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 12:00

Российским банкам поручено ускоренно переходить на отечественные модули для защиты операций и данных клиентов

На совещании Банка России с банками и отечественными производителями было принято решение об ускоренном переходе с иностранных HSM-модулей на российские, сообщает «Коммерсантъ».

Данные приборы нужны, чтобы защищать информационные системы, применяющие криптографию, от раскрытия данных. В том числе они защищают транзакции и личные данные клиентов.

Решение о переходе на отечественное оборудование принято в связи с тем, что отсутствие обновлений от иностранных поставщиков может привести к сбоям в работе HSM-модулей. В том числе могут перестать работать банковские карты.

Эксперты предполагают, что в России потребуется заменить несколько тысяч модулей. Стоимость неплатежных модулей может начинаться с 3 млн руб. за штуку, а платежные стоят в разы дороже.

По оценке собеседников «Коммерсанта», оснащение банков российскими HSM-модулями может занять около девяти месяцев. Полный переход же может продлиться до нескольких лет, поскольку оборудование нужно не только произвести, но и адаптировать.

Помимо этого, участники рынка считают, что Банк России должен разработать аналог зарубежного международного стандарта PCI DSS (комплексный стандарт безопасности платежных систем). Они объясняют это тем, что сейчас этот сертификат из-за геополитической ситуации практически невозможно получить. Но банки не хотят использовать оборудование российских поставщиков без него.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 10:43 Российским банкам поручено ускоренно переходить на отечественные модули для защиты операций и данных клиентов

УрБК, Москва, 20.04.2022. На совещании Банка России с банками и отечественными производителями было принято решение об ...

23.03.2020 IT-специалисты прогнозируют рост утечек данных при переходе компаний на удаленную работу

IT-специалисты прогнозируют двукратный рост утечек данных при переходе компаний на удаленную работу. Только за ...

23.03.2020 IT-специалисты прогнозируют рост утечек данных при переходе компаний на удаленную работу

УрБК, Москва, 23.03.2020. IT-специалисты прогнозируют двукратный рост утечек данных при переходе компаний на удаленную ...

11.01.2017 УБРиР прошел ежегодную сертификацию по международному стандарту безопасности

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) прошел ежегодную сертификацию по ...

21.03.2014 «Инвесткафе»: полный запрет на использование платежных систем Visa и Mastercard невозможен и не будет поддержан банковским сообществом

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2014. Россия может отказаться от платежных систем Visa и Mastercard и перейти на собственные ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (500)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18