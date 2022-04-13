Правительство Свердловской области помогает в создании инновационного агропромышленного производства

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Правительство Свердловской области помогает предприятию «Балтымский агрокомплекс» (село Балтым) в создании первого инновационного производства. Инвестиционная программа рассчитана на то, чтобы обеспечить уральцев качественными продуктами, а также усилить конкурентные позиции региона на федеральном рынке молочной продукции, сообщает департамент информационной политики региона.



«Мы должны кормить себя сами. Правительство Свердловской области вносит свой вклад в развитие этого предприятия на Балтыме. В ближайшие годы компания планирует усилить цифровую составляющую производства, в перспективе поголовье увеличится с тысячи до 2,4 тыс. животных, а производство сырого молока с 20 до 40 тонн в сутки», — рассказал заместитель губернатора Дмитрий Ионин.







Для коров на ферме обеспечены наиболее комфортные условия, например, они могут свободно перемещаться по загону, и для них предусмотрены автоматические чесалки. Специальные ошейники передают данные о состоянии животного: режим сна, бодрствования и даже качество жевания. Стоимость одного такого стойло-места составляет почти 1 млн руб. В «Балтымском агрокомплексе» нашли способ извлекать прибыль с каждого этапа работы предприятия.



«Доходы от производства молока должны быть соизмеримы с доходами от переработки побочной продукции — навоза. Мы реализуем первый инновационный проект в Свердловской области по утилизации и обезвреживанию навоза. Мы продаем его населению, используем у себя. Мы хотим совсем уйти от минеральных удобрений и использовать только органические удобрения. Технология уникальная, она позволяет переработать все стоки с фермы, сточные воды, отходы от бойни, отходы пункта переработки молока, отходы животноводства и получить из них удобрение, жидкое и твердое», — отметил председатель совета директоров «Балтымского агрокомплекса» Евгений Кремко.



С 2014 по 2019 год реализация проекта шла в рамках региональной госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка». С 2019 года создание инновационного комплекса сопровождает Агентство по привлечению инвестиций. Вдобавок Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства помог комплексу приобрести 100 коров голштинской породы, считающейся одной из самых высокоудойных в мире.



«В ходе первого этапа модернизации была привлечена сумма порядка 700 млн руб., сейчас начинается вторая стадия, там сумма тоже около 700 млн руб. Если говорим о проекте по переработке отходов, то речь идет о сумме в 150 млн руб. Сейчас мы ищем возможность профинансировать этот проект инструментами ВЭБа», — сообщил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.







В настоящий момент продукция «Балтымского агрокомплекса» доставляется в 90 магазинов Свердловской области и две продуктовые сети. На фестивале качества в апреле предприятие завоевало золотую медаль.



Добавим, что в 2022 году на Среднем Урале завершается создание ряда новых объектов в сфере пищевой промышленности, что должно существенно усилить потенциал региона в агросекторе. Например, планируется запуск нового завода по производству безалкогольных напитков «Айседора», на своей новой площадке откроется завод хлебобулочных изделий «СМАК», начнет работу животноводческий комплекс компании «Ударник» на территории Артинского городского округа.



Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области