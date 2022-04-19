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19.04.2022

В Екатеринбурге с 19 апреля закрывается на просушку дендрарий на улице 8 Марта

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Екатеринбурге 19 апреля закрылся на просушку дендропарк, расположенный на улице 8 Марта, 37а. Парк будет недоступен для посещения горожан в течение месяца, сообщает пресс-служба администрации города.

Решение о традиционном закрытии дендрария в весенний период было принято из-за необходимости привести в порядок газоны после схода снежного покрова. По этой же причине на прошлой неделе был закрыт дендропарк на улице Первомайской, 87.

«После зимы газоны пропитаны водой. Активное передвижение по ним может привести к повреждению корневых систем деревьев. Возраст некоторых елей на территории дендропарков достигает 80 лет. Повреждение корневой системы дерева опасно для него и может повлечь за собой гибель растения», — пояснил принятое решение председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин.

Администрация города просит екатеринбуржцев и гостей уральской столицы с пониманием отнестись ко временному закрытию парков.

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