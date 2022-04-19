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19.04.2022

В Богдановиче будут судить участника группировки телефонных мошенников за хищение средств у пожилых граждан

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Богдановиче в суд передано дело одного из участников группы телефонных мошенников. Мужчина обвиняется в хищении более 830 тыс. руб. у пожилых граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в январе этого года обвиняемый через социальную сеть вступил в сговор с неустановленными лицами с целью хищения денежных средств у граждан. Затем неустановленные сообщники обзванивали потенциальных жертв, преимущественно пожилого возраста, и обманным путем выманивали у них деньги. Обвиняемый в данной схеме выполнял роль курьера, забирая наличные у жертв.

После поступления заявления от пострадавших в дежурную часть ОМВД России по Богдановичскому району злоумышленник был задержан. Выяснилось, что полученные деньги он перевел неустановленным лицам, оставив себе 10% в качестве оплаты.

Уголовное дело было возбуждено в соответствии с частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного и крупного ущерба гражданину». Обвиняемый имеет две судимости, отбывал наказание в местах лишения свободы. Свою вину он признал полностью.

Уголовное дело направлено в Богдановичский городской суд для рассмотрения по существу.

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