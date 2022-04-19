Российские власти готовят иски для возврата международных резервов

УрБК, Москва, 19.04.2022. Российские власти готовят судебные иски для возврата замороженных международных резервов. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — цитирует Э. Набиуллину РИА «Новости».



Уточним, что заморозка валютных резервов была в числе санкций, введенных в отношении РФ западными странами. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, заморожено около 300 млрд долл. США золотовалютных резервов России.