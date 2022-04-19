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19.04.2022

Свердловская область в I квартале нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ в 1,4 раза

Свердловская область в январе-марте 2022 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 152,8 млрд руб. Это в 1,4 раза, или на 42,1 млрд руб., больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.

Поступления в федеральный бюджет составили 73,3 млрд руб. с ростом к I кварталу 2021 года в 1,7 раза, или на 28,9 млрд руб.

В областной бюджет поступило 66,4 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 21%, или на 11,5 млрд руб., больше поступлений января-марта 2021 года.

В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 13,1 млрд руб. с ростом на 14,4%, или на 1,6 млрд руб.

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