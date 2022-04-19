УГМК не может договориться о цене покупки золотодобывающей компании GV Gold

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Сделка по покупке Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) российской золотодобывающей компании GV Gold (ПАО «Высочайший») вряд ли состоится, так как стороны не могут договориться о цене. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что GV Gold имеет активы в Якутии и Иркутской области. В конце 2021 года на сайте Федеральной антимонопольной службы было опубликовано ходатайство о приобретении УГМК 100% золотодобывающей компании. Однако сделка до сих пор не закрыта. По информации издания, уральская компания предложила сумму, которая не устроила нынешних собственников GV Gold.
В настоящее время УГМК рассматривает другие варианты покупки активов на российском золотодобывающем рынке.
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