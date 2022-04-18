В правительстве РФ утвердили концепцию перехода на круглосуточное предоставление госуслуг

УрБК, Москва, 18.04.2022. В правительстве РФ утвердили концепцию перехода на предоставление госуслуг в формате 24/7. Все государственные и муниципальные услуги будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщается в Telegram-канале правительства.
«Это позволит к концу 2023 года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для граждан, а также значительно сократить сроки предоставления услуг», — отметил М. Мишустин.
Нововведения позволят гражданам решать жизненные вопросы в любое удобное время без личного посещения инстанций, говорится в сообщении.
Если возникнет необходимость, то население сможет очно оформить справку или выписку на бумаге в МФЦ либо в соответствующих ведомствах.
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