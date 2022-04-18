Российские ритейлеры приостанавливают открытие новых торговых точек

УрБК, Москва, 18.04.2022. Российские ритейлеры пересматривают свои планы дальнейшего развития. В том числе они приостанавливают открытие новых торговых точек и реорганизуют команды, которые отвечали за создание новых направлений бизнеса, сообщает «Коммерсантъ».
В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») заявили о приостановке программы открытия и реконструкции магазинов до конца апреля, чтобы пересмотреть капитальные инвестиции на 2022 год. Источники издания и вовсе сообщают, что X5 Group распустила всю региональную команду развития «Перекрестков».
Во «Вкусвилле» рассказали о заморозке части проектов и смещении акцента на направлениях с краткосрочным результатом. В «Азбуке вкуса» продолжили реализацию проектов, которые до начала кризиса были на высокой стадии готовности, но новые приостановили.
В одной из алкогольных сетей рассказали, что отказались от планов открыть до 1 тыс. магазинов в текущем году и сократили свыше 80% персонала, который занимался поиском помещений и их проектированием для новых торговых точек.
Также опрошенные эксперты сказали, что большинство ритейлеров снижают все связанные с капитальными расходами и операционными затратами издержки. Вдобавок из-за увеличения расходов на ремонт и закупку оборудования крупные торговые сети пересматривают программы реновации существующих объектов и ограничивают инвестиции в открытие новых.
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