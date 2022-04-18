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18.04.2022

Власти городов Свердловской области обсудили стратегии импортозамещения

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. В Екатеринбурге прошло заседание координационного совета Ассоциации «Города Урала». Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, глава города Алексей Орлов, а также главы более десятка муниципалитетов Свердловской области обсудили вопросы поддержки городских территорий, промышленных предприятий и субъектов среднего и малого бизнеса в условиях санкций, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам Владимира Якушева, в условиях внешнеэкономических санкций все участники Ассоциации «Города Урала» обладают достаточным потенциалом в промышленной сфере и имеют все ресурсы, чтобы быстро и эффективно удовлетворять поступающие от бизнес-сообщества запросы.

«Муниципалитеты, главы которых сегодня здесь присутствуют, играют важную роль в экономике не только Урала, но и всей страны. Решения, которые принимаются федеральным центром в условиях санкционного давления, должны найти непосредственное применение и на региональном, и на муниципальном уровнях. Важно, чтобы они заработали «на земле». У вас достаточно инструментов для воплощения этих решений», — подчеркнул Владимир Якушев.

Алексей Орлов, который занимает пост президента межрегиональной Ассоциации «Города Урала», также указал на важность быстрой и эффективной работы в сложившейся ситуации, в которой, по его словам, необходимо делать упор на профессионалов, наращивание взаимодействия с торгово-промышленными палатами, а также бизнес-сообществом.

«Необходимо по-новому подходить к стандартам работы с предприятиями, максимально упрощать и сокращать сроки выдачи разрешительной документации для строительства и техприсоединения к инженерным сетям. Активизировать промышленный потенциал, наладить в приоритетном порядке производство продукции, используемой для обеспечения жизнеспособности городов и регионов», — подчеркнул Алексей Орлов.

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