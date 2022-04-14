С начала года в Свердловской области число самозанятых выросло на 18,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. С начала 2022 года в Свердловской области число самозанятых выросло на 18,4 тыс. человек. При этом в феврале общее число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло на 1 тыс. 730 единиц, а в марте — на 753 единицы. Всего на 10 апреля в регионе зарегистрировано 200,6 тыс. субъектов МСП. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по итогам заседания оперштаба по устойчивости экономики и социальной сферы.



«Предприниматели активно интересуются антикризисными инструментами поддержки бизнеса, включая льготные кредиты и займы, кредитные каникулы, рефинансирование, программами поддержки отдельных секторов, включая IT-отрасль», — говорится в сообщении.



В ходе встречи заместитель губернатора Дмитрий Ионин рассказал, что сейчас в регионе наблюдается стабильно высокий спрос на предоставление поручительств и гарантий Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. В Минэкономразвития РФ направлена заявка на получение субсидии в размере 3,2 млрд руб. Также Д. Ионин предложил выделить почти 3,6 млрд руб. субсидий на поддержку МСП. За счет этого можно будет выдавать льготные кредиты предприятиям, готовым заместить импортную продукцию, сохранить около 16 тыс. рабочих мест и создать еще 1,5 тыс. Вдобавок это поможет бизнесу в небольших и отдаленных территориях, поспособствует снижению ставок по займам, предоставляемым фондом.