В России на поддержку бизнеса по программе «ФОТ 3.0» дополнительно выделят 1 млрд рублей

В России на поддержку бизнеса по программе «ФОТ 3.0» дополнительно выделят 1 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
В рамках «ФОТ 3.0» российские компании могут получать кредитные займы под 3% с отсрочкой на выплату кредита и процентов по нему. Подобные ссуды получили уже свыше 30 тыс. предпринимателей.
Помимо этого, в марте еще на шесть месяцев были продлены кредитные каникулы.
«Сейчас особенно важно, чтобы предприниматели продолжали свою деятельность. Могли и дальше выплачивать сотрудникам зарплату», — отметил глава российского кабинета министров Михаил Мишустин.
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