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14.04.2022

124 тыс. рублей за «квадрат»

124 тыс. рублей за «квадрат»Средняя цена предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за последние три месяца увеличилась на 13,9% и достигла 124 тыс. 075 тыс. руб. за кв. м., говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел». Рост цен отмечался во всех сегментах рынка. В частности, студии в I квартале 2022 года подорожали на 14,3%, однокомнатные квартиры — на 18,9%, двухкомнатные — на 11,2%, трехкомнатные — на 12,1%.

В настоящее время средняя цена выставленной на продажу квартиры-студии составляет 3 млн 633 тыс. 495 руб. (при средней площади 26,8 кв. м.), «однушки» — 5 млн 803 тыс. 701 руб. (41,2 кв. м.), «двушки» — 7 млн 450 тыс. 363 руб., (62,1 кв. м.), «трешки» — 10 млн 235 тыс. 524 руб. (87,5 кв. м.).

Стоимость жилья класса «эконом» за три месяца выросла на 15,8%, «комфорт» — на 12,6%, «бизнес» — на 15,2%, «премиум» — на 21,2%.

Квартиры в центре города подорожали на 18,2% (до 195 тыс. 257 руб. за кв. м.), в первом ценовом поясе — на 15,5% (до 137 тыс. 530 руб.), во втором — на 11,1% (до 106 тыс. 402 руб.), в третьем — на 11,1% (до 96 тыс. 009 руб.), в четвертом — на 15,4% (до 85 тыс. 906 руб.).

Примечательно, что рост цен в I квартале произошел на фоне увеличение объема предложения.

«Объем строящегося жилья в Екатеринбурге за последний квартал увеличился на 3,8%, до 3 млн кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 26,4%», — заявил руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин.

По словам экспертов, бурный рост цен на квартиры в екатеринбургских новостройках произошел в марте, то есть уже после эскалации украинского кризиса.

Президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева рассказывала, что с конца февраля цены на некоторые жилые объекты в уральской столице увеличились от 3 до 30%.

Такая динамика объясняется резким ростом покупательной активности на фоне изменения ставок по жилищным кредитам. В марте у многих семей была последняя возможность оформить ипотеку на выгодных для себя условиях. Всем известно, что рыночные ставки по жилищным кредитам в России уже превысили 20%, а по программе «Ипотека с господдержкой» они увеличились с 7 до 12%. В этой ситуации свердловчане, которые получили одобрение от банка по старым ставкам, форсировали заключение сделки. Еще один важный драйвер увеличения цен — повышение инвестиционного спроса. Для многих семей покупка квартиры — это простой и понятный способ сберечь деньги в нестабильных условиях.

Как отмечают участники рынка, многие екатеринбуржцы опасаются приобретать жилье в проектах с низкой стадией готовности.

«Платежеспособный спрос смещается в пользу объектов с близким сроком сдачи в эксплуатацию. Думаю, что эта тенденция будет продолжаться», — полагает И. Соболева.

По ее словам, в текущей ситуации любые прогнозы по развитию ситуации на рынке жилья Екатеринбурга могут оказаться ошибочными.

«Ситуация может развиваться непредсказуемо. Любой прогноз, который мы сейчас озвучим — попытка попасть пальцем в небо. Приведу пример. В январе я делала прогнозы о том, каким будет рынок недвижимости в 2022 году. Вы понимаете, что сейчас с этими прогнозами стало. Такой ситуации, которая сейчас наблюдается на рынке, никогда не было. Нам даже не с чем сравнивать», — заявила И Соболева.

Отметим, что квартиры в екатеринбургских новостройках начали активно дорожать задолго до эскалации украинского кризиса. По данным ГК «Новосел», средняя цена на первичном рынке жилья за последний год выросла на 30,2%. Квартиры активно дорожали из-за эскроу-реформы, девальвации рубля и действия льготной ипотеки.

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