Себестоимость молочной продукции в Свердловской области выросла на 20%

Себестоимость молочной продукции в Свердловской области по итогам марта выросла примерно на 20%. Такую предварительную оценку дал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге директор ООО «Талицкое молоко» Юрий Окунев.



«Объективно у нас очень сильно выросла себестоимость. И она будет расти. Потому что еще, допустим, в марте мы использовали упаковку, которую закупили в январе-февраля, то в апреле мы используем упаковку уже по новым ценам. И март очень сильно нас выхлестнул по деньгам, потому что многие поставщики перешли на предоплату, чего раньше не было. И мы испытываем огромные сложности. Сырье с начала года выросло в цене примерно на 7-8%. И как оно будет двигаться дальше — не очень понятно», — сказал Ю. Окунев.



Он также отметил, что в цене выросли очень многие ингредиенты. Например, закваска подорожала в три-четыре раза: если раньше на нее уходил примерно 1 млн руб., то в марте это около 4 млн руб. Также есть сложности с поставщиками упаковки. Когда курс доллара вырос, те предложили считать стоимость упаковки по его курсу. Когда рубль укрепился, то поставщики отказались снижать цены. По этому поводу в ближайшее время состоятся переговоры.



Помимо этого, Юрий Окунев допустил, что у покупателей снизится интерес к десертным молочным продуктам. Например, йогуртам и творогам с наполнителями. Спрос будет в первую очередь направлен на простые продукты, вроде молока, предполагает он.



Вдобавок руководитель ООО «Талицкое молоко» заявил, что предприятие находится в сильной зависимости от поставок зарубежного оборудования. Насосы, сепараторы, шкафы управления и так далее — все это импортное, рассказал директор. Теоретически российские производители могут обеспечить необходимое оборудование в достаточном объеме, считает он. Но Ю. Окунев выразил сомнения, что они смогут обладать должным качеством.



«Например, сепараторы. У нас стоит на масло российский сепаратор, который мы купили несколько лет назад за 3 млн руб. У него постоянно плавают показатели, каждый день или два мы его разбираем и моем, заново собираем, все делаем. И все это постоянно происходит. Нам надоело, купили немецкий. Он стоит в пять раз дороже. Но у него четкие параметры, он выдает так, как его установил. Мы разбирали после дня использования, недели, месяца — все чисто. Он моется сам, автоматически. Вот это увеличение производства отечественных сепараторов будет являться импортозамещением? По цифрам — вроде бы да. А по факту — совершенно нет», — привел пример директор.



Кроме того, Ю. Окунев допустил, что в марте предприятие отработало в убыток, хотя бухгалтерия еще не подвела итоги месяца.