Потребительские цены в России с начала года выросли на 10,83%

УрБК, Москва, 14.04.2022. Потребительские цены в России с начала 2022 года выросли на 10,83%. Об этом сообщает Росстат. За неделю со 2 по 8 апреля текущего года из продовольственных товаров сильнее всего подорожали свекла (на 7,44%), репчатый лук (на 6,34%), картофель (на 3,62%), морковь (на 3,37%), яблоки (на 3,14%), маргарин (на 3,11%), а также шлифованный рис (на 2,69%).

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