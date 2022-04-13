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13.04.2022

Российские власти рассказали о начале «просадки» экономики страны

УрБК, Москва, 13.04.2022. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в ходе своего выступления в Совете Федерации рассказал о начале «просадки» экономики страны.

«Один из главных на сегодня рисков — «просадка» экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности — с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», — заявил Андрей Белоусов (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, в сфере торговли и в промышленности объемы производства уже снизились на 11%, в других секторах — на 9-10%.

Ранее замглавы Минэкономразвития Илья Торосов спрогнозировал, что экономика РФ может вернуться к показателям конца 2021 года уже через год.

«Дефолта не будет. У нас есть запас с точки зрения долга. Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жесткими санкциями», — отметил И. Торосов.

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