Россельхознадзор выявил цепочку поставщиков фальшивого сливочного масла в детский сад в Новой Ляле

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило цепочку недобросовестных поставщиков фальсифицированного сливочного масла в детский сад в городе Новая Ляля и другие социальные учреждения региона. Крупный канал поставки фальсификата удалось отследить благодаря работе ФГИС «Меркурий», сообщает пресс-служба свердловского ведомства.



Конечным получателем продукта «Масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское 72,5%» стал новолялинский детский сад «Рябинушка». В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора выявили целую цепочку перекупщиков продукта. По цепочке от ООО «Исток» в Серове, через ООО Корпорация «Битум» в Екатеринбурге, ООО «РУ. МИЛК» в Озерске Челябинской области, ООО «Чистые продукты» и ООО «Белая ферма» в Свердловской области сотрудники надзорного органа вышли на производителя — ООО «Старт Лтд» в Самарской области. Согласно производственному сертификату, данное предприятие за один день произвело 19,6 т сливочного масла мдж 72,5% из 19,65 т обезжиренной молочной сыворотки.



Было установлено, что во ФГИС «Меркурий» в нарушение техрегламента были внесены ложные сведения о производстве продукции. Уполномоченные лица субъектов, уличенных в сговоре, были аннулированы во ФГИС «Ветис».



Данные о результатах расследования были направлены в министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, УФНС России по Свердловской области, Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Свердловской области, а также территориальным управлениям Россельхознадзора по Челябинской и Самарской областям для принятия мер административного реагирования.