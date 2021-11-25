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Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в ноябре составил 2,89 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В Свердловской области средний размер выданных в ноябре этого года ипотечных кредитов составил 2 млн 891 тыс. 564 руб., практически не изменившись по сравнению с показателем октября этого года (2 млн 891 тыс. 206 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 20-е место рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 по размеру выданных в ноябре этого года ипотечных кредитов попали Москва (7,62 млн руб.), Московская область (5,92 млн руб.), Санкт-Петербург (4,93 млн руб.), Ленинградская (4,27 млн руб.) и Тульская (4,27 млн руб.) области.

В целом по стране в ноябре этого года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,71 млн руб., что на 4,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем (3,54 млн руб.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, полтора года средний размер ипотечного кредита растет почти непрерывно. По его словам, после некоторого снижения весной прошлого года в дальнейшем он не только вернулся к «допандемийному» уровню, но и существенно его превысил.

«При этом с начала II полугодия опережающий рост наблюдается в регионах, где стоимость квартир позволяет уложиться в предельную сумму в рамках программы льготной ипотеки — 3 млн руб. Вместе с тем все большее значение приобретают собственные ипотечные программы банков, которые пока не торопятся резко повышать стоимость кредита вслед за ключевой ставкой Банк России», — отмечает А. Волков.

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