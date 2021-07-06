В Екатеринбурге подписали соглашение о создании Сетевого креативного кластера

УрБК, Екатеринбурге, 20.12.2021. В администрации губернатора Свердловской области состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере создания и развития креативных кластеров. Его заключение знаменует юридический старт в проекте по созданию Сетевого креативного кластера. Свои подписи под документом поставили губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор регионального фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.



Соглашение предусматривает такие элементы, как разработка и реализация программ по развитию сети креативных площадок, организация совместных мероприятий, согласованная информационная политика и всестороннее взаимодействие.



Также документ предусматривает возможность создания центра креативной индустрии в Екатеринбурге на улице Вайнера,16 в доме братьев Агафоновых.







«В 2021 году по инициативе нашего губернатора при активной поддержке министерства инвестиций и развития было решено создавать вот такие креативные отделения по всей территории области. У нас заработали площадки в Черноисточинске, Нижнем Тагиле, Сысерти. Планируется площадка в Арамили. Стало понятно, что нужно создавать некий центр в Екатеринбурге. И летом при поддержке главы города была выдвинута эта площадка на Вайнера,16. Сегодняшнее соглашение позволило ввести в юридическую плоскость этот проект и начать его реализацию», — объяснил В. Пиличев.



А. Орлов отметил, что развитию креативных индустрий в соответствии с поручением президента уделяется особое внимание. Поэтому в течение года администрация Екатеринбурга совместно с областным правительством и фондом поддержки предпринимательства разрабатывала идею о создании центра креативной индустрии в уральской столице.







«И мы ожидаем, что это место, этот кластер станет точкой притяжения креативно мыслящих людей. Запрос очень большой: и производство музыкальных инструментов, и студия звукозаписи, и фестиваль «Стенограффия», который поддерживают губернатор и администрация Екатеринбурга, который получил очень серьезное развитие в городе. Новые идеи будут рождаться именно на этой площадке», — подчеркнул глава города.



Е. Куйвашев сообщил, что новый объект станет своеобразным штабом для развития культурных кластеров.



«Добавлю, что регион у нас молодой, креативный. И, наверное, нам нужно как можно больше мест для молодых людей, чтобы они могли себя проявить», — прокомментировал глава региона.



Запуск нового кластера на улице Вайнера, 16 запланирован на май 2022 года. Здание уже передано в безвозмездное пользование.