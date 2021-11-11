УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:41

Специалисты «Атомстройкомплекса» передают опыт студентам Института экономики и управления в режиме онлайн

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В «Атомстройкомплексе» прошла прямая линия с учащимися 2 курса направления государственного и муниципального управления. Онлайн-встреча прошла в рамках взаимодействия уральского застройщика с вузами, сообщает пресс-служба застройщика.

Студенты, занимающиеся исследованием на тему девелопмента и факторов, влияющих на ценообразование в сфере недвижимости, получили возможность задать интересующие их вопросы заместителю директора по маркетингу строительной компании Станиславу Оханову.

Специалисты «Атомстройкомплекса» передают опыт студентам Института экономики и управления в режиме онлайн

Будущих специалистов интересовали ключевые тенденции рынка недвижимости и его перспективы на ближайших год, меры государственной поддержки девелоперов в условиях пандемии, политика ценообразования, плюсы и минусы частных инвестиций в жилье и другие вопросы.

Специалисты «Атомстройкомплекса» передают опыт студентам Института экономики и управления в режиме онлайн

«Получить ответы от представителя такого крупного игрока рынка недвижимости в Екатеринбурге, как «Атомстройкомплекс», да еще в формате живого общения — познавательно и бесценно для будущих муниципальных служащих. Компания задает тон и тренд на строительном рынке Урала. Как педагогу и научному руководителю, мне было приятно увидеть интерес ребят, услышать формулировки их вопросов и обстоятельные, развернутые ответы одного из топ-менеджеров строительного холдинга. Спасибо за то, что нам предоставили такую возможность», — прокомментировала встречу заместитель директора Центра карьеры и социального партнерства ШГУиП, начальник отдела проектирования и развития образовательных программ Уральского гуманитарного института Елена Нидергаус.

Результатом прямой линии станет аналитический отчет, составленный студентами для комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области.

Специалисты «Атомстройкомплекса» передают опыт студентам Института экономики и управления в режиме онлайн

«Атомстройкомплекс» на постоянной основе взаимодействует с будущими специалистами и в очном формате. На строительных площадках холдинга регулярно проходят экскурсии для учащихся профильных высших и средних специальных учебных заведений. Студенты имеют шанс пройти здесь практику, а самых талантливых потом приглашают на работу.

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.11.2021 Студенты уральского колледжа посетили две стройплощадки «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» организовала экскурсию на свои стройплощадки в ...

04.10.2021 Сотрудники «Атомстройкомплекса» поучаствовали в областном родительском собрании

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Топ-менеджмент компании «Атомстройкомплекс» принял участие в областном родительском ...

01.09.2021 Для сотрудников «Атомстройкомплекса» организовали экскурсию в обновленную школу № 80 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2021. Для сотрудников «Атомстройкомплекса» организовали экскурсию в новое здание школы № 80 в ...

25.12.2020 «Атомстройкомплекс» запустил программу развития для посетителей детского города профессий «ВундерВиль»

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2020. Компания «Атомстройкомплекс» запустила новую программу развития «Строитель» на площадке ...

21.05.2013 Стартовала «Прямая линия» с директором ОАО «МегаФон» на Урале Валерием Величко

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2013. Стартовала «Прямая линия» с директором ОАО «МегаФон» на Урале Валерием Величко. Об этом ...

Популярные новости
22.11.2021Всплеск инфляции взвинтил спрос на квартиры22.11.2021Жертвуя бизнесом23.11.2021Екатеринбургским застройщикам выпишут новые нормативы23.11.2021Татьяна Мерзлякова проверит QR-коды24.11.2021В Екатеринбурге готовятся благоустроить Октябрьскую площадь
Архив новостей
Декабрь 2021 (481)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18