Специалисты «Атомстройкомплекса» передают опыт студентам Института экономики и управления в режиме онлайн

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В «Атомстройкомплексе» прошла прямая линия с учащимися 2 курса направления государственного и муниципального управления. Онлайн-встреча прошла в рамках взаимодействия уральского застройщика с вузами, сообщает пресс-служба застройщика.
Студенты, занимающиеся исследованием на тему девелопмента и факторов, влияющих на ценообразование в сфере недвижимости, получили возможность задать интересующие их вопросы заместителю директора по маркетингу строительной компании Станиславу Оханову.
Будущих специалистов интересовали ключевые тенденции рынка недвижимости и его перспективы на ближайших год, меры государственной поддержки девелоперов в условиях пандемии, политика ценообразования, плюсы и минусы частных инвестиций в жилье и другие вопросы.
«Получить ответы от представителя такого крупного игрока рынка недвижимости в Екатеринбурге, как «Атомстройкомплекс», да еще в формате живого общения — познавательно и бесценно для будущих муниципальных служащих. Компания задает тон и тренд на строительном рынке Урала. Как педагогу и научному руководителю, мне было приятно увидеть интерес ребят, услышать формулировки их вопросов и обстоятельные, развернутые ответы одного из топ-менеджеров строительного холдинга. Спасибо за то, что нам предоставили такую возможность», — прокомментировала встречу заместитель директора Центра карьеры и социального партнерства ШГУиП, начальник отдела проектирования и развития образовательных программ Уральского гуманитарного института Елена Нидергаус.
Результатом прямой линии станет аналитический отчет, составленный студентами для комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области.
«Атомстройкомплекс» на постоянной основе взаимодействует с будущими специалистами и в очном формате. На строительных площадках холдинга регулярно проходят экскурсии для учащихся профильных высших и средних специальных учебных заведений. Студенты имеют шанс пройти здесь практику, а самых талантливых потом приглашают на работу.
Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»
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