На Урале магазины «Мегамарт» начнут работать под брендом «Магнит»

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Гипермаркеты «Мегамарт» будут преобразованы в магазины «Магнит». Об этом сообщил директор Уральского округа розничной сети «Магнит» Сергей Олейников, пишет «Коммерсантъ-Урал».



Всего на территории Свердловской области работает 35 магазинов «Мегамарт». Вскоре они будут преобразованы в супермаркеты «Магнит Семейный» или суперсторы «Магнит Экстра».



«Сегодня мы развиваем два больших формата — супермаркеты «Магнит Семейный» и суперсторы «Магнит Экстра». С приобретением «Дикси» мы существенно увеличили количество больших форматов в Свердловской области. В сделку вошли гипермаркеты, работающие сегодня в области под брендом «Мегамарт». Вскоре мы переформатируем их в супермаркеты «Магнит Семейный» или суперсторы «Магнит Экстра», — рассказал С. Олейников.



Напомним, сделка по покупке холдинга Dixy Holding Limited (в него входят сети «Дикси» и «Мегамарт») краснодарской компанией «Магнит» завершилась в июле этого года. Изначально предполагалось, что магазины «Мегамарт» смогут продолжить работу в прежнем формате.