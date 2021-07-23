УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:08

На Урале магазины «Мегамарт» начнут работать под брендом «Магнит»

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Гипермаркеты «Мегамарт» будут преобразованы в магазины «Магнит». Об этом сообщил директор Уральского округа розничной сети «Магнит» Сергей Олейников, пишет «Коммерсантъ-Урал».

Всего на территории Свердловской области работает 35 магазинов «Мегамарт». Вскоре они будут преобразованы в супермаркеты «Магнит Семейный» или суперсторы «Магнит Экстра».

«Сегодня мы развиваем два больших формата — супермаркеты «Магнит Семейный» и суперсторы «Магнит Экстра». С приобретением «Дикси» мы существенно увеличили количество больших форматов в Свердловской области. В сделку вошли гипермаркеты, работающие сегодня в области под брендом «Мегамарт». Вскоре мы переформатируем их в супермаркеты «Магнит Семейный» или суперсторы «Магнит Экстра», — рассказал С. Олейников.

Напомним, сделка по покупке холдинга Dixy Holding Limited (в него входят сети «Дикси» и «Мегамарт») краснодарской компанией «Магнит» завершилась в июле этого года. Изначально предполагалось, что магазины «Мегамарт» смогут продолжить работу в прежнем формате.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.07.2021 «Магнит» купил «Мегамарт» за 87,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2021. Сделка по покупке холдинга Dixy Holding Limited (в него входят сети «Дикси» и ...

15.07.2021 ФАС одобрила сделку по покупке «Магнитом» торговых сетей «Дикси» и «Мегамарт»

УрБК, Москва, 15.07.2021. ФАС России одобрила сделку по покупке АО «Тандер» (управляет федеральным ритейлером «Магнит») ...

18.05.2021 «Магнит» объявил о покупке «Дикси» и «Мегамарта»

Федеральный ритейлер «Магнит» объявил о покупке сети «Дикси», которая представлена в том числе в Свердловской области. ...

18.05.2021 «Магнит» объявил о покупке «Дикси» и «Мегамарта»

УрБК, Москва, 18.05.2021. Федеральный ритейлер «Магнит» объявил о покупке сети «Дикси», которая представлена в том ...

09.11.2009 ЗАО «Тандер» (управляющая компания сети магазинов «Магнит»): На сегодняшний день ОАО «Магнит» не планирует приобретать торговые сети Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2009. «В настоящее время в Свердловской области насчитывается 15 магазинов «Магнит» формата ...

Популярные новости
22.11.2021Всплеск инфляции взвинтил спрос на квартиры22.11.2021Жертвуя бизнесом23.11.2021Екатеринбургским застройщикам выпишут новые нормативы23.11.2021Татьяна Мерзлякова проверит QR-коды24.11.2021В Екатеринбурге готовятся благоустроить Октябрьскую площадь
Архив новостей
Декабрь 2021 (481)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18