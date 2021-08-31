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Численность рабочей силы на Среднем Урале за год сократилась на 17 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Численность рабочей силы в Свердловской области в октябре 2021 года составила 2 млн 094,8 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 17,3 тыс. человек.

В октябре текущего года средняя численность занятого населения Среднего Урала составляла 2 млн 015,5 тыс. человек, число безработных — 79,2 тыс. человек (данные рассчитаны по методологии Международной организации труда).

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