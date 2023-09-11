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На Южном Урале численность занятого в МСБ населения за год выросла на 9,5%

УрБК, Челябинск, 12.09.2023. В Челябинской области доля населения, занятого в малом и среднем бизнесе (МСБ), включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в июле 2023 года составила 35%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Среди регионов Уральского федерального округа Южный Урал занял 3-е место по доле вовлеченного в МСБ населения. Выше него по этому показателю расположились Тюменская (47,9%) и Свердловская (45,2%) области. Ниже — Курганская область (31,8%), ХМАО (30%) и ЯНАО (28,6%).

Помимо этого, численность населения Челябинской области, занятого в малом и среднем бизнесе, включая ИП, в июле текущего года составила 634,8 тыс. человек. За год этот показатель вырос на 9,5%.

Также доля вовлеченного в МСБ населения Южного Урала в общероссийской численности составила 2,12%.

Отметим, что в основе исследования лежат данные ЕМИСС и Росстата.
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