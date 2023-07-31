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Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по вовлеченности населения в малый и средний бизнес

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Свердловской области доля населения, занятого в малом и среднем бизнесе (МСБ), включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в июле 2023 года составила 45,2%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Средний Урал занял 6-е место рейтинга среди всех регионов России. Выше него в списке по доле вовлеченного в малый и средний бизнес населения оказались Москва (65,8%), Санкт-Петербург (63,6%), Новосибирская (54,8%), Костромская (48,7%) и Тюменская (47,9%) области.

Помимо этого, численность населения Свердловской области, занятого в малом и среднем бизнесе, включая ИП, в июле текущего года составила 951,1 тыс. человек. За год этот показатель вырос на 8,8%.

Также доля вовлеченного в МСБ населения Среднего Урала в общероссийской численности составила 3,17%.

Отметим, что в основе исследования лежат данные ЕМИСС и Росстата.
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