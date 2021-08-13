Екатерина Шихова: Event уходит в digital

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила учредитель агентства Dream team event, организатор фестивалей Sandarina market и «Гастроном» Екатерина Шихова.



— Екатерина, последние два года, полные коронавирусных ограничений, были очень непростыми для индустрии по организации массовых мероприятий. Как они сказались на вашей деятельности?



— Event-индустрия сегодня — одна из самых пострадавших отраслей. Больше нас досталось разве что турфирмам. Все последние два года наша работа была фактически парализована. Трудно было даже коллегам, специализирующимся на небольших мероприятиях, например, свадьбах или корпоративах. Что уж говорить о нас, ориентирующихся на мероприятия с числом участников 5000+ человек. Мы попали подо все запреты по максимуму, что называется, «выбили страйк» два года подряд. То, что долгие годы было нашим козырем, стало причиной больших потерь. Бизнес был практически убит.



Из семи больших мероприятий, запланированных на это лето, мы смогли провести только одно. Остальные попали под санитарный запрет и были запрещены. Причем уведомление об отмене фестивалей, рассчитанных на тысячи, десятки тысяч участников, мы зачастую получали за несколько дней до их планового старта, когда огромное количество усилий уже вложено, затраты понесены и прибыли уже точно не будет.



Это очень тяжело экономически и чудовищно выматывает психологически. Очень сложно оставаться на ногах, когда твои любимые проекты один за другим буквально идут «под нож» по «независящим от нас обстоятельствам».



— Какое мероприятие все же удалось провести?



— Летом состоялся только шопинг-фестиваль молодых дизайнеров Sandarina market. Мы провели его на площадке Мега-парка. Наши люди, серьезно изголодавшиеся по таким ивентам, с удовольствием пришли на площадку. Посетителей было очень много, несмотря на погоду, которая нам серьезно подпортила настроение. Весь день урывками шел дождь, усиливавшийся во время публичных выступлений. Но наши гости на это время укрывались в торговом центре «Мега». Участники остались довольны продажами, спрос был достаточно высоким. Как только мероприятие закончилось, вышло солнце. Но к моменту, когда начался демонтаж всех наших конструкций, пошел настоящий ливень. В результате мы сильно затянули демонтаж, попали на серьезные дополнительные расходы. Но в целом самим мероприятием остались очень довольны. Жаль, что оно было единственным, и остальные шесть нам просто пришлось отменить.



— Будете ли проводить традиционную новогоднюю «Сандарину»?



— Мы очень долго думали, откладывали это решение. С одной стороны, это традиционный формат, и люди его ждут. Мы понимаем, что будет высокая посещаемость, хорошие продажи для наших участников. С другой — у меня, как у руководителя, уже не осталось ни нервов, ни сил на организацию очередного ивента с массой ковидных ограничений, всеми этими масками-санитайзерами и добавившимися к ним QR-кодами, да еще и в ситуации, когда в любой момент наш фестиваль могут отменить без объявления причин, просто «потому что».



К тому же «Сандарина» для нас в последнее время это не история про заработать денег, а история про то, как потратить массу сил на любимое, но достаточно ресурсозатратное дело. В конечном итоге после очень долгих сомнений приняли решение зимнюю «Сандарину» все же не проводить.



— Кроме массовых мероприятий «для людей» вы занимаетесь и организацией ивентов для бизнеса. Как это направление чувствует себя сегодня?



— Значительно лучше, потому что в бизнес-формате удается обходить ограничения. Так, в этом году мы смогли провести национальный рекламный форум при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Здесь мы смогли соблюсти все нормы, прежде всего ограничение на 500 человек в одном помещении. Мероприятие было разделено между несколькими площадками и залами. Различные потоки не пересекались, мероприятие прошло в точном соответствии с программой. В целом всем все понравилось.



— Чем же вы занимаетесь сейчас, в период, когда массовые мероприятия официально запрещены?



— Ищем возможности и варианты для продолжения в тех форматах, которые санитарные врачи еще не успели прикрыть. Так, сейчас большая часть наших мероприятий проходит на площадке фудмаркета ESTORY в ТЦ «Гринвич». Формат работы в торговом центре позволяет реализовывать интересные идеи, привозить музыкантов и селебрити, организовывать мероприятия в самых различных форматах. Но площадка и накладывает свои существенные ограничения. Так, «Гастроном» на этой площадке не проведешь. Хотя мы уже слышали, что наш ESTORY — это фактически постоянно действующий гастрофестиваль.



В то же время мы ищем и новые форматы работы, которые не так зависят от эпидемических ограничений и решений санитарных врачей. Прежде всего, это уход от офлайн-мероприятий в цифровую среду. Сейчас мы, как агентство, все больше уходим в маркетинг-упаковку, digital-формат и гибридные онлайн- и офлайн-мероприятия. Для наших клиентов мы разрабатываем готовые пакетные решения по проведению массовых мероприятий в обоих форматах, которые бы не нарушали противоэпидемиологических мер и в то же время были полезны и интересны для участников.



Организация такого процесса оказалась делом очень сложным. При работе над каждым решением мозги буквально плавятся. Но мы создаем необходимый продукт. Ведь соединение онлайна и офлайна оказалось интересным для создателей очень многих мероприятий.



— Digital сегодня это мода или необходимость?



— Цифровой формат сегодня это независимость от фактора вируса и борьбы с ним, а ведь именно они сегодня являются определяющими в нашей индустрии. Он позволяет жить агентствам, проводить мероприятия, которые иначе были бы невозможными.



Примером для нас служит строительный форум 100+, на котором мы осуществляли как раз digital-поддержку. Это кейс, которым мы гордимся. Мероприятие прошло на высочайшем уровне, прежде всего в области взаимодействия с клиентом. Мы смогли понять его боль, его проблемы и решили их нашими цифровыми методами. Все три дня форума мы снимали каждую минуту мероприятий, монтировали и оперативно выкладывали в сеть, благодаря чему удаленные гости ощутили эффект присутствия на форуме. Заметить это можно даже по аккаунтам мероприятия в социальных сетях. Они перестали быть официозными, стали дружелюбными и интересными для пользователей.



Сейчас в таком же формате мы работаем над традиционной рождественской ярмаркой для австрийского консульства, продвигаем ее в цифровом пространстве. И в будущем планируем концентрироваться именно на digital-решениях как более безопасных для бизнеса и интересных для нас самих.



Фото Александра Осипова