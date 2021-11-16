В Свердловской области продлят срок формирования реестра обманутых дольщиков и пайщиков жилья

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Заксобрание Свердловской области на ближайшем заседании рассмотрит проект закона о продлении срока формирования реестра обманутых дольщиков и пайщиков жилья до января 2023 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.



«В связи с тем, что завершается отведенный законом срок включения в перечень лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, поступило предложение о продлении этой процедуры до 1 января 2023 года. Соответствующее изменение необходимо внести в областной закон», — говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что за три квартала 2021 года в Свердловской области благодаря работе межведомственной комиссии по защите прав дольщиков из перечня проблемных объектов исключены 10 долгостроев, меры поддержки получил 731 человек. С августа 2017 года удалось решить проблемы 4,3 тыс. обманутых дольщиков, сообщал департамент информационной политики региона.



Всего в «дорожной карте» координационной комиссии остаются 16 домов на 12 площадках, при строительстве которых от действий недобросовестных застройщиков пострадали 479 человек.