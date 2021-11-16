УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:05

В Свердловской области продлят срок формирования реестра обманутых дольщиков и пайщиков жилья

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Заксобрание Свердловской области на ближайшем заседании рассмотрит проект закона о продлении срока формирования реестра обманутых дольщиков и пайщиков жилья до января 2023 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В связи с тем, что завершается отведенный законом срок включения в перечень лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, поступило предложение о продлении этой процедуры до 1 января 2023 года. Соответствующее изменение необходимо внести в областной закон», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за три квартала 2021 года в Свердловской области благодаря работе межведомственной комиссии по защите прав дольщиков из перечня проблемных объектов исключены 10 долгостроев, меры поддержки получил 731 человек. С августа 2017 года удалось решить проблемы 4,3 тыс. обманутых дольщиков, сообщал департамент информационной политики региона.

Всего в «дорожной карте» координационной комиссии остаются 16 домов на 12 площадках, при строительстве которых от действий недобросовестных застройщиков пострадали 479 человек.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.11.2021 Свердловское Заксобрание уточнило размеры выплат обманутым покупателям квартир

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2021. Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли изменения в региональный закон по ...

11.06.2021 Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект о переходе прав обманутых дольщиков по наследству

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2021. Заксобрание Свердловской области рассмотрит законопроект, который вносит изменения в ...

06.10.2020 «Атомстройкомплекс» закончит работы на долгострое в переулке Гаринский в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2020. Компания «Атомстройкомплекс» с ноября 2020 года приступит к работам по завершению ...

02.11.2011 Губернатор Свердловской области Александр Мишарин: Проблемы обманутых дольщиков будут решены в 2012 году

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2011. Правительство Свердловской области в течение трех месяцев найдет решение проблем ...

20.10.2011 В Свердловской области начал работать закон о защите прав обманутых дольщиков

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2011. В Свердловской области начал работать закон, направленный на защиту граждан, ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов17.11.2021Возвращение в зону эвакуации19.11.2021Пугающая закредитованность18.11.2021Почему на рынке жилья не работают прогнозы19.11.2021Туристов хотят заманить в деревню
Архив новостей
Декабрь 2021 (416)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18