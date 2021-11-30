В России средний лимит по кредитным картам достиг 75 тыс. рублей

УрБК, Москва, 17.12.2021. Эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» зафиксировали рекордные показатели для средних лимитов по кредитным картам россиян. В ноябре этот показатель вырос на 9,4% и составил 74,9 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости».



В прошлый раз максимум был зафиксирован в апреле 2021 года. Тогда сумма среднего лимита составляла 74,5 тыс. руб.



При этом эксперты отмечают резкое падение количества вновь выданных кредиток. В ноябре зафиксировано уменьшение их количества до 1,2 млн шт., или на 27,8%. Объем задолженности при этом также сократился до 89,2 млрд руб. — на 21%.



«Снижение объемных показателей по кредитным картам в ноябре объясняется несколькими основными причинами, связанными в основном с действием регулятора рынка. С одной стороны, управляя системными рисками, регулятор повышает коэффициенты риска для расчета капитала банка, что вынуждает большинство банков переходить к более консервативной кредитной политике, сокращая объемы кредитования», — объяснил ситуацию гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.