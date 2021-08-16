В России темпы роста ВВП снизились до 4,3% в год

Росстат по итогам III квартала 2021 года оценил ВВП России в 4,3%. Это означает снижение темпов роста показателя за квартал более чем вдвое, сообщает «Коммерсантъ».
Ухудшение динамики экономики издание объясняет существенным влиянием эффекта базы — в 2020 году снижение ВВП в III квартале замедлилось с 7,8% до 4,5%. Из-за этого ухудшилась внутригодовая динамика экономики к III кварталу текущего года.
Аналитики ЦМАКП считают, что снижению ВВП в III квартале со стороны производства способствовали спад в строительстве и обнуление роста в торговле с учетом сезонности. Со стороны потребления свою роль сыграли уменьшение реальных зарплат, стабилизация инвестиций, а также снижение экспорта товаров на фоне их импорта.
«Хотя за девять месяцев 2021 года ВВП вырос на 4,6%, готовые темпы его увеличения продолжат замедляться в силу снижения позитивного влияния эффекта базы и фундаментальных факторов — исчерпания отложенного спроса и отсутствия значимых стимулов для дальнейшего ускоренного роста. В Минэкономики ранее отмечали, что годовая динамика ВВП постепенно ухудшается — его рост замедлился в годовом выражении до 3,4% в октябре с 3,7% в сентябре», — пишет «Коммерсантъ».
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