Администрация Екатеринбурга сохраняет планы по строительству второй ветки метро

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Администрация Екатеринбурга сохраняет планы по строительству второй ветки городского метро. Однако в настоящий момент на это отсутствуют средства. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава города Алексей Орлов.
Также он допустил, что в Екатеринбурге будет расширена уже имеющаяся ветка — могут появиться новые станции.
«На сегодня пока мы предлагаем альтернативу в виде наземного метро. Это также может быть очень удобный вид пассажирских городских перевозок. Работаем над маршрутной сетью, интеграцией городской электрички в городское пассажирское сообщение. Думаю, что на этом этапе это будет как раз неплохой альтернативой метрополитену», — уточнил А. Орлов.
Также, комментируя состояние общественного транспорта, глава муниципалитета сообщил, что долги «Гортранса» реструктурированы, и он продолжит беспрерывную работу.
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