Более 30% жителей Среднего Урала одобряют QR-коды

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. 26% жителей Свердловской области поддержали бы введение жестких ограничений для непривитых, а 31% приветствует QR-коды. Об этом говорится в результатах общероссийского опроса hh.ru.



Также 47% жителей региона беспокоится из-за высоких темпов распространения COVID-19 в стране. 23% отмечают, что раньше страх был, но сейчас они уже устали бояться, еще 24% в принципе никогда не испытывали подобной обеспокоенности. 6% считают, что коронавируса не существует и это заговор, поэтому им все равно.



К концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса положительно относится 31% свердловчан, 64% не поддерживают эту меру. При этом из числа вакцинированных респондентов QR-коды одобряют более половины, тогда как из числа непривитых — всего 7%. Как отмечается в исследовании, чаще всего положительно о таких мерах высказываются врачи, банковские служащие, управленцы и работники образовательной сферы.



Введение жестких ограничений из-за коронавируса поддержали бы 26% опрошенных, обратной точки зрения придерживаются 68%. Чаще всего одобряют эту идею врачи, сотрудники банковской сферы и сферы закупок, топ-менеджеры и работники образовательной сферы.