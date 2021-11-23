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В Екатеринбурге завершается опрос по выбору территорий для благоустройства в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. На официальном портале Екатеринбурга подходит к концу опрос среди горожан для выбора территорий, которые в 2023 году будут подлежать благоустройству в первую очередь. Последний день для волеизъявления — 17 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий подчеркнул, что мнение каждого горожанина важно в вопросах, касающихся благоустройства города, которые будут планомерно решаться в ближайшие годы в рамках «Формирования современной городской среды».

«Жители Академического и Солнечного проявили активность, выбранные ими территории будут благоустраиваться в 2022 году. Представители остальных районов тоже могут проголосовать за один из вариантов либо предложить свой. Чем больше горожан примет участие в опросе, а затем в рейтинговом голосовании, тем справедливее будет итоговый выбор», — добавил Виктор Юровицкий.

При заполнении формы, предложенной на сайте, горожане смогут выбрать одну из территорий, предложенную муниципальной общественной комиссией, либо вписать свой вариант в отдельной ячейке.

Для выбора жителям Екатеринбурга были предложены следующие территории: парк имени 50-летия ВЛКСМ в границах улиц Ясная, Шаумяна, Чкалова в Ленинском районе; парк в границах улицы Патриса Лумумбы, переулка Сухумского, улицы Аптекарской и переулка Коллективного в Чкаловском районе; сад имени Ф. Энгельса в границах улиц Малышева, Бажова, Энгельса в Октябрьском районе; летний парк «Уралмаш» в границах улиц Машиностроителей, Кировградской, Красных Борцов в Орджоникидзевском районе; парк имени Блюхера в границах улиц Блюхера, Флотской, Милицейской, переулка Шадринского; парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), сквер на улице Ферганской, аллея на улице Седова, парк «7 Ключей».

По итогам голосования будет определено пять территорий, и в начале 2022 года шорт-лист будет выставлен на итоговое голосование для определения победителя.

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