УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Турагент из Екатеринбурга обманула туристов на 685 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Прокуратура Ленинского района города Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере». Обвиняемая обманным путем похитила у знакомых 685 тыс. руб. в качестве платы за туристическую путевку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, жительницу Екатеринбурга ее знакомая попросила подобрать и забронировать тур для нее и еще трех человек на новогодние праздники в Таиланд. Обвиняемая с целью введения в заблуждение пострадавшей заявила, что является заместителем руководителя организации. Получив все необходимые данные, она подобрала тур, составила фиктивные договоры на приобретение турпутевок с 22 декабря 2017 года по 3 января 2018 года, а также получила предоплату в размере более 685 тыс. руб. Деньги были переданы наличными, туристы получили на руки фиктивные квитанции.

Деньгами обвиняемая распорядилась по собственному усмотрению, потерпевшие остались без денег и без путевок. После вручения обвиняемой обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.03.2021 Директор турагентства в Екатеринбурге обвиняется в продаже фиктивных путевок на сумму более 600 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело в отношении директора турагентства, ...

17.07.2020 Жительницу Лесного будут судить за хищение 9,7 млн рублей под видом оказания туруслуг

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2020. В городской суд города Лесного для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в ...

22.06.2018 В Екатеринбурге будут судить директора турфирмы «УралЕвроТур» по обвинению в хищении 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по ...

16.04.2018 В Серове будут судить менеджера турагентства «Интур-С» за мошенничество со средствами клиентов

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. В Серове в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, работавшей ...

26.01.2018 В Екатеринбурге будут судить экс-директора агентства недвижимости по обвинению в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2018. В Ленинский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении бывшего ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда17.11.2021Возвращение в зону эвакуации19.11.2021Пугающая закредитованность17.11.2021Хозяйство после ЧС
Архив новостей
Декабрь 2021 (365)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18