Турагент из Екатеринбурга обманула туристов на 685 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Прокуратура Ленинского района города Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.



Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере». Обвиняемая обманным путем похитила у знакомых 685 тыс. руб. в качестве платы за туристическую путевку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, жительницу Екатеринбурга ее знакомая попросила подобрать и забронировать тур для нее и еще трех человек на новогодние праздники в Таиланд. Обвиняемая с целью введения в заблуждение пострадавшей заявила, что является заместителем руководителя организации. Получив все необходимые данные, она подобрала тур, составила фиктивные договоры на приобретение турпутевок с 22 декабря 2017 года по 3 января 2018 года, а также получила предоплату в размере более 685 тыс. руб. Деньги были переданы наличными, туристы получили на руки фиктивные квитанции.



Деньгами обвиняемая распорядилась по собственному усмотрению, потерпевшие остались без денег и без путевок. После вручения обвиняемой обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.