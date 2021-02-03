Застройщики назвали реальные причины роста цен на жилье

По данным ГК «Новосел», с начала пандемии квартиры на первичном рынке жилья Екатеринбурга подорожали на 30%. В экспертном сообществе устоялось мнение, что резкий рост цен на жилье в первую очередь произошел из-за запуска льготной ипотеки. Однако многие свердловские застройщики не согласны с такой точкой зрения.
Так, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль уверен, что главным драйвером роста цен стала девальвация.
«Заявления о том, что стоимость жилья растет из-за льготной ипотеки, очень странные. На мой взгляд, в последние два года движение цен определили четыре ключевых фактора. Первый — девальвация рубля. Сначала российская валюта более чем в два раза обесценилась в 2014-2015 годах, затем еще на 30% в 2020 году. Второй фактор — переход строительной отрасли на эскроу-счета. Речь идет о фундаментальном изменении технологий и всей экономики наших процессов. Третий фактор — снижение депозитных ставок в банках. Четвертый — действие ипотечных программ, включая льготные. При этом роль последнего фактора сильно преувеличена. Доля сделок со льготной ипотекой у застройщиков варьируется от 10 до 35%», — заявил А. Бриль в ходе круглого стола в Екатеринбурге.
Гендиректор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев считает, что ключевую роль в росте цен на квартиры сыграла эскроу-реформа.
«Все как-то очень быстро забыли эту тему. В 2017-2018 годах девелоперы во весь голос кричали, что переход на схему проектного финансирования неизбежно приведет к росту стоимости квадратного метра. Тогда все, кто громко высказывал свое мнение, получили письма от ФАС с требованием прекратить так называемый сговор. Хорошо, что через полгода это все прекратилось, когда президент в ходе своего выступления в Казани допустил рост цен после перехода на новую схему. Сейчас мы пожинаем плоды этой истории. На мой взгляд, эскроу-счета обеспечили не менее 50% от общего роста цен на квартиру. Далее уже идут другие факторы — рост цен на стройматериалы, кризисные явления, ставки по ипотеке и так далее», — сообщил Т. Уфимцев.
Директор и совладелец компании PRINZIP Геннадий Черных призвал не преуменьшать влияние льготной ипотеки.
«С 2008 года всего два события сильно повлияли на развитие рынка жилья Екатеринбурга. Это запуск льготной ипотеки и введение эскроу-счетов. Другие факторы не оказали настолько масштабное влияние на рынок. Все кризисы оказывали лишь кратковременное воздействие в рамках инвестиционного цикла», — уверен Г. Черных.
Отметим, что в ходе круглого стола свердловские застройщики не только проанализировали причины роста цен на квартиры, но и обсудили другие важные вопросы. В частности, развернулась дискуссия о том, что сегодня важнее для покупателя — среда обитания или квадратные метры.
«В последние лет пять появилось очень много «маркетинговой шелухи». Застройщики активно рассказывают про среду обитания. Помогает ли это в продажах с точки зрения объемов и цен? На мой взгляд, нет. Среда не оказывает никакого влияния на предпочтение покупателей», — заявил Г. Черных.
С этим мнением не согласился коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов.
«Понятно, что в первую очередь покупателя интересует локация, цена и планировка. Наличие школы или больницы не будет являться критическим фактором при переезде в другой район. Но, на мой взгляд, вся совокупность имеющейся рядом инфраструктуры оказывает существенное влияние на предпочтения покупателей. Речь идет о школах, красивых дворах, холлах и так далее. Совокупность вторичных факторов даже может вынудить человека сменить локацию», — полагает Д. Кузнецов.
Участники рынка отмечают, что покупатели в последние годы научились хорошо разбираться в девелоперских продуктах. Поэтому большинство семей умеют отличать маркетинговые уловки от качественных квартир с наличием рядом всей необходимой инфраструктуры для проживания.
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