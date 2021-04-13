Мошенники за три месяца похитили у россиян 3,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. За III квартал 2021 года Банк России зафиксировал около 250 тыс. операций, совершенных без согласия клиента, на общую сумму 3,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года частота преступлений выросла на 40%, а объем — на 18%. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.



Через систему дистанционного банковского обслуживания происходит 20% от общего числа преступлений, 52% — от объема. На оплату товаров и услуг в интернете приходится 71% количественно, 30% — по объему хищений. Остальные методы касаются хищения через банкоматы, терминалы и так далее.



В III квартале текущего года отмечено снижение доли социальной инженерии — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года она снизилась с 64% до 41%.



«Расслабляться здесь ни в коем случае нельзя. Это снижение объясняется не объективным снижением действительной доли социальной инженерии при совершении краж. Это объясняется тенденцией усложнения сценариев обмана», — объяснил А. Сальников.



То есть некоторые обманные схемы становятся настолько сложными, что уже не квалифицируются как социальная инженерия. При этом эксперт считает, что по итогам всего 2021 года количество мошенничеств с использованием социальной инженерии все равно покажет рост.