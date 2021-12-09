На повышение зарплат бюджетникам кабинет министров РФ выделил свыше 12 млрд рублей

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12 млрд руб. для повышения заработной платы бюджетникам. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Заработная плата будет повышена врачам, учителям, преподавателям вузов, работникам науки и культуры. Данное решение было принято в рамках исполнения майского указа президента РФ. Деньги на реализацию проекта будут выделены из резервного фонда.
Свыше 2,9 млрд руб. будет направлено на увеличение зарплат работникам образовательных учреждений, более 5,2 млрд руб. будет потрачено на рост зарплат работников научных сфер, более 2,6 млрд руб. получат медицинские учреждения, и свыше 1,3 млрд руб. предназначено для сотрудников учреждений культуры.
Исполнение поручения возложено на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. Совместно с Минфином он будет следить за тем, чтобы средства дошли до получателей во всех регионах страны.
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