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Вчера, 12:41

Челябинский суд признал рекламу профилактики коронавируса от клиники «Доктор Ост» незаконной

УрБК, Челябинск, 14.12.2021. Правомерность решения челябинского УФАС России о выявлении случая нарушения рекламного законодательства в отношении медицинской организации «Доктор Ост» подтверждена Арбитражным судом Челябинской области.

Нарушения были выявлены в содержании уличного рекламного баннера клиники «Доктор Ост» с фразами «Антивирусная профилактика за 5 дней» и «А ты готов встретить коронавирус?», размещенного в апреле 2020 года в Челябинске.

Эксперты УФАС пришли к выводу, что реклама может ввести граждан в заблуждение о необходимости проведения антивирусной профилактики в медицинском центре «Доктор Ост». Было установлено, что информация о способе антивирусной профилактики, предлагаемой клиникой, лазерном освечивании крови, была размещена исключительно на сайте ООО «Челябинск «Доктор Ост». Отсутствие сведений о способе антивирусной профилактики на баннере могло ввести потребителя рекламы в заблуждение. При этом доказательств эффективности такого способа профилактики клиникой предоставлено не было.

Распространение спорной рекламы в ходе рассмотрения дела было прекращено.

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