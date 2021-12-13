В Свердловской области популяризаторы местного туризма получат поддержку заместителя губернатора региона

Власти Свердловской области намерены объединить усилия участников сферы гостеприимства для популяризации местного туризма.



Как сообщил на своей странице в соцсети Instagram заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин, об этом, в частности, шла речь в ходе заседания Уральской ассоциации туризма, посвященного 25-летию УАТ.



«Важно объединить усилия органов власти, туркомпаний, сферы гостеприимства (отели, глемпинги и т. д.) и просто неравнодушных популяризаторов местного туризма», — написал Дмитрий Ионин.



По его словам, Свердловская область находится в топ-10 национального туристического рейтинга, и стоит задача усиливать эти позиции.



«С этой целью губернатор Евгений Куйвашев подписал сегодня Указ о создании Департамента развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области», — отметил заместитель губернатора.



Документ за подписью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева был опубликован накануне. Главная задача новой структуры — рост турпотока на Средний Урал за счет улучшения качества туристической инфраструктуры и разработки новых турпродуктов.



В частности, планируется увеличить к 2035 году поток туристов в Свердловскую область до 5 млн человек ежегодно. В данный момент эта цифра в три раза ниже.